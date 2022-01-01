RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 85868788

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 09:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

  pfauter написав:Т.е. получается 1000 в сутки лимит.

в телеграмме есть канал новостей от форварда.
каждий день идет сообщение, каждий день "покращення".
виводил с 5-03-22 и УЖЕ тогда давало через перевод с карти на карту не более 1000 грн с одного ИНН и за астраномические 24 часа. + смотрите виписки, есть ли остатки.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4869
З нами з: 23.11.14
Подякував: 719 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 09:59

  Искатель написав:
  andreyiskra написав:Искатель вчера в 23:30, сегодня 7:40

Странно, у меня не пускало... Ждал 24 часа. Писал из своего опыта, я долго игрался с P2P неделю назад, пока не надоело, и 2-3 СЭПами не разбросал все.
Я так понял, тут надо все пробовать.

P.S. Мы ж с Вами об одном говорим: о переводе на ту же самую карту, да?
Т.е. например, на ВсеКарту ПУМБ?
Потому что на разные карты я слал с периодичностью 5 минут.

я перевожу с пенсионной и с дебетки на кредитку внутри форварда. второй раз не дает ни куда переводить
andreyiskra
 
Повідомлень: 1193
З нами з: 28.01.15
Подякував: 9 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 85868788
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, ramzes4 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 11, 12, 13
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
128 3958
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 бер, 2022 07:27
sens
Альфа-Банк 1 ... 185, 186, 187
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
1860 335470
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 бер, 2022 01:27
PUnder
Ідея Банк 1 ... 8, 9, 10
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 11:01
93 4046
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 бер, 2022 16:59
Amethyst

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.