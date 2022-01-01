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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 бер, 2022 09:27
pfauter написав:
Т.е. получается 1000 в сутки лимит.
в телеграмме есть канал новостей от форварда.
каждий день идет сообщение, каждий день "покращення".
виводил с 5-03-22 и УЖЕ тогда давало через перевод с карти на карту не более 1000 грн с одного ИНН и за астраномические 24 часа. + смотрите виписки, есть ли остатки.
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Додано: Сер 16 бер, 2022 09:59
Искатель написав: andreyiskra написав:Искатель
вчера в 23:30, сегодня 7:40
Странно, у меня не пускало... Ждал 24 часа. Писал из своего опыта, я долго игрался с P2P неделю назад, пока не надоело, и 2-3 СЭПами не разбросал все.
Я так понял, тут надо все пробовать.
P.S. Мы ж с Вами об одном говорим: о переводе на ту же самую карту, да?
Т.е. например, на ВсеКарту ПУМБ?
Потому что на разные карты я слал с периодичностью 5 минут.
я перевожу с пенсионной и с дебетки на кредитку внутри форварда. второй раз не дает ни куда переводить
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Додано: Сер 16 бер, 2022 10:33
С сегодняшнего дня порезали кредитный лимит на кредитке до суммы задолженности
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Додано: Сер 16 бер, 2022 10:48
Из сегодняшнего чата с поддержкой
Прийшли останні розяснення по переказам:
по номеру карти - 1000грн,
по реквізитам -1000грн,
зняття готівки - 1000грн,
розрахуватись в магазині на 3000грн,
операції не сумуються
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Додано: Сер 16 бер, 2022 10:54
WallNutPen написав:
Из сегодняшнего чата с поддержкой
Прийшли останні розяснення по переказам:
по номеру карти - 1000грн,
по реквізитам -1000грн,
зняття готівки - 1000грн,
розрахуватись в магазині на 3000грн,
операції не сумуються
Брешут по первым двум пунктам (П2П и СЭП) - общий лимит 1000 на карту.
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lel
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Додано: Сер 16 бер, 2022 10:59
lel написав: WallNutPen написав:
Из сегодняшнего чата с поддержкой
Прийшли останні розяснення по переказам:
по номеру карти - 1000грн,
по реквізитам -1000грн,
зняття готівки - 1000грн,
розрахуватись в магазині на 3000грн,
операції не сумуються
Брешут по первым двум пунктам (П2П и СЭП) - общий лимит 1000 на карту.
Почему брешут. Операции не сумируются вы это как понимаете? Я понимаю так если сработал один лимит другой уже работать не будет
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WallNutPen
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Додано: Сер 16 бер, 2022 11:03
WallNutPen написав:
Почему брешут. Операции не сумируются вы это как понимаете? Я понимаю так если сработал один лимит другой уже работать не будет
Уже убедился- один лимит.
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lel
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