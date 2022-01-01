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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 86878889>

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 09:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

  pfauter написав:Т.е. получается 1000 в сутки лимит.

в телеграмме есть канал новостей от форварда.
каждий день идет сообщение, каждий день "покращення".
виводил с 5-03-22 и УЖЕ тогда давало через перевод с карти на карту не более 1000 грн с одного ИНН и за астраномические 24 часа. + смотрите виписки, есть ли остатки.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 09:59

  Искатель написав:
  andreyiskra написав:Искатель вчера в 23:30, сегодня 7:40

Странно, у меня не пускало... Ждал 24 часа. Писал из своего опыта, я долго игрался с P2P неделю назад, пока не надоело, и 2-3 СЭПами не разбросал все.
Я так понял, тут надо все пробовать.

P.S. Мы ж с Вами об одном говорим: о переводе на ту же самую карту, да?
Т.е. например, на ВсеКарту ПУМБ?
Потому что на разные карты я слал с периодичностью 5 минут.

я перевожу с пенсионной и с дебетки на кредитку внутри форварда. второй раз не дает ни куда переводить
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 10:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

С сегодняшнего дня порезали кредитный лимит на кредитке до суммы задолженности
arkavs
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 10:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

Из сегодняшнего чата с поддержкой
Прийшли останні розяснення по переказам:
по номеру карти - 1000грн,
по реквізитам -1000грн,
зняття готівки - 1000грн,
розрахуватись в магазині на 3000грн,
операції не сумуються
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 10:54

  WallNutPen написав:Из сегодняшнего чата с поддержкой
Прийшли останні розяснення по переказам:
по номеру карти - 1000грн,
по реквізитам -1000грн,
зняття готівки - 1000грн,
розрахуватись в магазині на 3000грн,
операції не сумуються

Брешут по первым двум пунктам (П2П и СЭП) - общий лимит 1000 на карту.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 10:59

  lel написав:
  WallNutPen написав:Из сегодняшнего чата с поддержкой
Прийшли останні розяснення по переказам:
по номеру карти - 1000грн,
по реквізитам -1000грн,
зняття готівки - 1000грн,
розрахуватись в магазині на 3000грн,
операції не сумуються

Брешут по первым двум пунктам (П2П и СЭП) - общий лимит 1000 на карту.

Почему брешут. Операции не сумируются вы это как понимаете? Я понимаю так если сработал один лимит другой уже работать не будет
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 11:03

  WallNutPen написав:Почему брешут. Операции не сумируются вы это как понимаете? Я понимаю так если сработал один лимит другой уже работать не будет

Уже убедился- один лимит.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 12:10

  pfauter написав:Искатель
У меня получилось вчера вывести 1000 на карту, и сегодня 1000. На другую карту в тот же день вывести не дает. Т.е. получается 1000 в сутки лимит.

Я выводил с 6 по 9 марта с двух карт (дебетовой и пенсионной) чуть меньше фонда. Тут тогда же отписывался.Тогда работало по-другому.
Вчера просто забрал оставшуюся 1000 с дебетовой. Больше своих денег в Форварде нет.
Похоже, в связи со всеобщим бегством ограничили лимит на карту и привязали к суткам.
Я бы пробовал СЭПом отправлять, вроде писали, что на СЭП лимит 3000 (кто может, проверьте и отпишитесь).
Ага, уже увидел, что и по СЭП поставили 1000. Оперативненько (((
Ну, что сказать... грустно.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 12:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

Чего вы кипишуете ведь больше фонда здесь всё равно никто не держит. У них как какой-то кипиш сразу начинаются ограничения. Не впервой. Желаю Форварду выкарабкаться и радовать всех своих клиентов!
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 12:56

  бульбик написав:Чего вы кипишуете ведь больше фонда здесь всё равно никто не держит. У них как какой-то кипиш сразу начинаются ограничения. Не впервой. Желаю Форварду выкарабкаться и радовать всех своих клиентов!

Если бы не вводили такие лимиты то люди бы и деньги может не спешили изымать, а так они только подталкивают вывести все и как можно быстрее.
antey718
 
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