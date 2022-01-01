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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 86878889

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 12:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

От же ж сучата, навіть не повідомили про обмеження. Лише завдяки форуму дізнався
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 403
З нами з: 26.01.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 47 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 14:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

А что то не слышно комментария от ненытика
2XL
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Повідомлень: 3727
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 234 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 14:05

  2XL написав:А что то не слышно комментария от ненытика

А оно всегда так.кто больше всего в начале рвет рубашку, в конце оказывается подальше от всего этого
korzviktor20
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Повідомлень: 82
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 14:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

между своими вроде нет ограничений. загасил кредитку только что 12к
andreyiskra
 
Повідомлень: 1194
З нами з: 28.01.15
Подякував: 9 раз.
Подякували: 50 раз.
 
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