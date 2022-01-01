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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 бер, 2022 12:56
Re: Форвард Банк Forward Bank
От же ж сучата, навіть не повідомили про обмеження. Лише завдяки форуму дізнався
Додано: Сер 16 бер, 2022 14:00
Re: Форвард Банк Forward Bank
А что то не слышно комментария от ненытика
Додано: Сер 16 бер, 2022 14:05
Додано: Сер 16 бер, 2022 14:32
Re: Форвард Банк Forward Bank
между своими вроде нет ограничений. загасил кредитку только что 12к
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