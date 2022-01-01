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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 бер, 2022 12:56
От же ж, навіть не повідомили про обмеження. Лише завдяки форуму дізнався
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Rimlyanin1
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Додано: Сер 16 бер, 2022 14:00
А что то не слышно комментария от ненытика
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2XL
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Додано: Сер 16 бер, 2022 14:05
2XL написав:
А что то не слышно комментария от ненытика
А оно всегда так.кто больше всего в начале рвет рубашку, в конце оказывается подальше от всего этого
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korzviktor20
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Додано: Сер 16 бер, 2022 14:32
между своими вроде нет ограничений. загасил кредитку только что 12к
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andreyiskra
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Додано: Сер 16 бер, 2022 15:45
andreyiskra написав:
между своими вроде нет ограничений. загасил кредитку только что 12к
Це тільки що пакращили, раніше не йшло! Тому гасіть кредитки з дебетних, поки є можливість...
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Nighthawk
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Додано: Сер 16 бер, 2022 16:08
2XL написав:
А что то не слышно комментария от ненытика
..понимаете ...некоторым особо упоротым нужно наступить ДВАЖДЫ на одни и те же грабли...
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-VICTOR-
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