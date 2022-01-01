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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 86878889

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 12:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

От же ж, навіть не повідомили про обмеження. Лише завдяки форуму дізнався
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 403
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 14:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

А что то не слышно комментария от ненытика
2XL
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Повідомлень: 3727
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Подякували: 235 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 14:05

  2XL написав:А что то не слышно комментария от ненытика

А оно всегда так.кто больше всего в начале рвет рубашку, в конце оказывается подальше от всего этого
korzviktor20
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Повідомлень: 82
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 14:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

между своими вроде нет ограничений. загасил кредитку только что 12к
andreyiskra
 
Повідомлень: 1194
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 15:45

  andreyiskra написав:между своими вроде нет ограничений. загасил кредитку только что 12к


Це тільки що пакращили, раніше не йшло! Тому гасіть кредитки з дебетних, поки є можливість...
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 16:08

  2XL написав:А что то не слышно комментария от ненытика

..понимаете ...некоторым особо упоротым нужно наступить ДВАЖДЫ на одни и те же грабли...
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 18:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

Здравствуйте. Как думаете, с вводом лимитов на переводы, имеет ли смысл открывать краткосрочный депозит? Все равно всю сумму теперь быстро не выведешь.

И действительно у банка настолько все плохо?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 19:17

  _PORT_UA написав:Здравствуйте. Как думаете, с вводом лимитов на переводы, имеет ли смысл открывать краткосрочный депозит? Все равно всю сумму теперь быстро не выведешь.

И действительно у банка настолько все плохо?


Бегите отсюда. Какой депозит??
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 19:19

  _PORT_UA написав:Здравствуйте. Как думаете, с вводом лимитов на переводы, имеет ли смысл открывать краткосрочный депозит? Все равно всю сумму теперь быстро не выведешь.

И действительно у банка настолько все плохо?


Теоретически в случае ВА депозит могут выплатить быстрее чем остаток на карте.
Но опять же в наше время может быть все что угодно.
Aps
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