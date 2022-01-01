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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 87888990

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 19:57

  _PORT_UA написав:Здравствуйте. Как думаете, с вводом лимитов на переводы, имеет ли смысл открывать краткосрочный депозит? Все равно всю сумму теперь быстро не выведешь.

И действительно у банка настолько все плохо?

Депозит здесь точно открывать не нужно. Хотя этот банк пережил уже кучу сложностей и скорее всего они просто упредили обрезками вывод денег. Но для вкладов он сейчас точно не подходит.
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 20:11

  ViktorrP написав:Все платежи на комуналку и пополенение телефона проходят быстро и без комиссий. Тоже вариант

Комуналку можна оплачувати на суму більше 1000грн?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 20:14

Aps
Навпаки. Картки, потiм депозити.
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 20:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

jay2004 написав:
  _PORT_UA написав:Здравствуйте. Как думаете, с вводом лимитов на переводы, имеет ли смысл открывать краткосрочный депозит? Все равно всю сумму теперь быстро не выведешь.

И действительно у банка настолько все плохо?


Бегите отсюда. Какой депозит??
Пробовал вчера, срабатывали лимиты, не открывало
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 20:25

  pfauter написав:Aps
Навпаки. Картки, потiм депозити.


Рахунки без карток так. А з картками могут довго не повертати.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 20:48

  Golf_streem написав:
  ViktorrP написав:Все платежи на комуналку и пополенение телефона проходят быстро и без комиссий. Тоже вариант

Комуналку можна оплачувати на суму більше 1000грн?

Да.
postal-crazy
 
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