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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 бер, 2022 19:57
_PORT_UA написав:
Здравствуйте. Как думаете, с вводом лимитов на переводы, имеет ли смысл открывать краткосрочный депозит? Все равно всю сумму теперь быстро не выведешь.
И действительно у банка настолько все плохо?
Депозит здесь точно открывать не нужно. Хотя этот банк пережил уже кучу сложностей и скорее всего они просто упредили обрезками вывод денег. Но для вкладов он сейчас точно не подходит.
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Додано: Сер 16 бер, 2022 20:11
ViktorrP написав:
Все платежи на комуналку и пополенение телефона проходят быстро и без комиссий. Тоже вариант
Комуналку можна оплачувати на суму більше 1000грн?
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Додано: Сер 16 бер, 2022 20:14
Aps
Навпаки. Картки, потiм депозити.
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pfauter
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Додано: Сер 16 бер, 2022 20:18
jay2004 написав: _PORT_UA написав:
Здравствуйте. Как думаете, с вводом лимитов на переводы, имеет ли смысл открывать краткосрочный депозит? Все равно всю сумму теперь быстро не выведешь.
И действительно у банка настолько все плохо?
Бегите отсюда. Какой депозит??
Пробовал вчера, срабатывали лимиты, не открывало
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Додано: Сер 16 бер, 2022 20:25
pfauter написав:Aps
Навпаки. Картки, потiм депозити.
Рахунки без карток так. А з картками могут довго не повертати.
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Додано: Сер 16 бер, 2022 20:48
Golf_streem написав: ViktorrP написав:
Все платежи на комуналку и пополенение телефона проходят быстро и без комиссий. Тоже вариант
Комуналку можна оплачувати на суму більше 1000грн?
Да.
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