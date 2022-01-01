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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 бер, 2022 21:39
_PORT_UA написав:maxprofit
, за процедурою, нічого не змінилося,у випадку ВА компенсують у 30денний строк?
А що там по черговості виплат, хто у першу чергу? Я так розумію, що майже у всіх на карткових рахунках?
Всі в першу чергу, хто фіз. особа, компенсують у 30денний строк - тут без змін наразі.
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Додано: Сер 16 бер, 2022 21:58
maxprofit написав:
Скільки ще бомб на голову треба, щоб хоч би на форумах почати писати українською ????
ВА буде ...
опять начинаешь...вот поэтому у нас и война...
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Додано: Сер 16 бер, 2022 22:25
Ну , ясно: мова винна, а не хуйло та нацистська ерефія ...
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