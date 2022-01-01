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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 88899091

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 21:39

  _PORT_UA написав:maxprofit , за процедурою, нічого не змінилося,у випадку ВА компенсують у 30денний строк?
А що там по черговості виплат, хто у першу чергу? Я так розумію, що майже у всіх на карткових рахунках?

Всі в першу чергу, хто фіз. особа, компенсують у 30денний строк - тут без змін наразі.
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 21:58

  maxprofit написав:Скільки ще бомб на голову треба, щоб хоч би на форумах почати писати українською ????
ВА буде ...

опять начинаешь...вот поэтому у нас и война...
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 22:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ну , ясно: мова винна, а не хуйло та нацистська ерефія ...
maxprofit
 
Повідомлень: 1132
З нами з: 19.11.08
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  #<1 ... 88899091
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