|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 бер, 2022 19:57
_PORT_UA написав:
Здравствуйте. Как думаете, с вводом лимитов на переводы, имеет ли смысл открывать краткосрочный депозит? Все равно всю сумму теперь быстро не выведешь.
И действительно у банка настолько все плохо?
Депозит здесь точно открывать не нужно. Хотя этот банк пережил уже кучу сложностей и скорее всего они просто упредили обрезками вывод денег. Но для вкладов он сейчас точно не подходит.
-
бульбик
-
-
- Повідомлень: 743
- З нами з: 21.05.14
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 бер, 2022 20:11
ViktorrP написав:
Все платежи на комуналку и пополенение телефона проходят быстро и без комиссий. Тоже вариант
Комуналку можна оплачувати на суму більше 1000грн?
-
Golf_streem
-
-
- Повідомлень: 244
- З нами з: 06.08.20
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 бер, 2022 20:14
Aps
Навпаки. Картки, потiм депозити.
-
pfauter
-
-
- Повідомлень: 321
- З нами з: 06.01.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 бер, 2022 20:18
jay2004 написав: _PORT_UA написав:
Здравствуйте. Как думаете, с вводом лимитов на переводы, имеет ли смысл открывать краткосрочный депозит? Все равно всю сумму теперь быстро не выведешь.
И действительно у банка настолько все плохо?
Бегите отсюда. Какой депозит??
Пробовал вчера, срабатывали лимиты, не открывало
-
Інкогніто
-
-
- Повідомлень: 1273
- З нами з: 04.09.10
- Подякував: 134 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 бер, 2022 20:25
pfauter написав:Aps
Навпаки. Картки, потiм депозити.
Рахунки без карток так. А з картками могут довго не повертати.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 3771
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 426 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 бер, 2022 20:48
Golf_streem написав: ViktorrP написав:
Все платежи на комуналку и пополенение телефона проходят быстро и без комиссий. Тоже вариант
Комуналку можна оплачувати на суму більше 1000грн?
Да.
-
postal-crazy
-
-
- Повідомлень: 178
- З нами з: 18.12.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 бер, 2022 21:25
postal-crazy написав: Golf_streem написав: ViktorrP написав:
Все платежи на комуналку и пополенение телефона проходят быстро и без комиссий. Тоже вариант
Комуналку можна оплачувати на суму більше 1000грн?
Да.
По опыту предыдущих банков, когда оплачивали коммуналку перед вводом ВА деньги пропадали и потом начинались головняки с коммунальными конторами, которые их не получали, но и в банке их тоже не было. Так что надежда на то, что ВА здесь не будет
-
бульбик
-
-
- Повідомлень: 743
- З нами з: 21.05.14
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 бер, 2022 21:32
maxprofit , за процедурою, нічого не змінилося,у випадку ВА компенсують у 30денний строк?
А що там по черговості виплат, хто у першу чергу? Я так розумію, що майже у всіх на карткових рахунках?
-
_PORT_UA
-
-
- Повідомлень: 912
- З нами з: 09.02.14
- Подякував: 173 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 бер, 2022 21:39
_PORT_UA написав:maxprofit
, за процедурою, нічого не змінилося,у випадку ВА компенсують у 30денний строк?
А що там по черговості виплат, хто у першу чергу? Я так розумію, що майже у всіх на карткових рахунках?
Всі в першу чергу, хто фіз. особа, компенсують у 30денний строк - тут без змін наразі.
-
maxprofit
-
-
- Повідомлень: 1130
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 1242 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 бер, 2022 04:11
maxprofit написав:
Всі в першу чергу, хто фіз. особа, компенсують у 30денний строк - тут без змін наразі.
У нас война и военное положение, это по-определению форс-мажор.
Спокойно могут всё "заморозить" на период оного.
-
Tegularius
-
-
- Повідомлень: 1774
- З нами з: 11.02.14
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 246 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1864
|344241
|
Чет 17 бер, 2022 01:15
ol_zy
|
|4
|2288
|
Чет 17 бер, 2022 00:14
ol_zy
|
|134
|12008
|
Сер 16 бер, 2022 23:08
klug
|