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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 бер, 2022 05:39
_PORT_UA написав:maxprofit , за процедурою, нічого не змінилося,у випадку ВА компенсують у 30денний строк?
А що там по черговості виплат, хто у першу чергу? Я так розумію, що майже у всіх на карткових рахунках?
Із крупного, то це фіз особи до 200 тис. Грн.,
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Rimlyanin1
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Додано: Чет 17 бер, 2022 10:28
Колеги, підкажіть, будь ласка.
Чи можна в цьому банку дистанційно закрити (подати заявку на закриття) карткового рахунку? Я розумію, що картрахунки треба попередньо обнулити. Конкретно цікавитлять картки "Депозитка" та "Коко debit".
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Vial
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Додано: Чет 17 бер, 2022 10:53
Інкогніто написав:
jay2004 написав:Бегите отсюда. Какой депозит??
Пробовал вчера, срабатывали лимиты, не открывало
Проверил сегодня. Открывает депозит на большую сумму чем лимиты на выход.
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Додано: Чет 17 бер, 2022 10:57
Vial написав:
Колеги, підкажіть, будь ласка.
Чи можна в цьому банку дистанційно закрити (подати заявку на закриття) карткового рахунку? Я розумію, що картрахунки треба попередньо обнулити. Конкретно цікавитлять картки "Депозитка" та "Коко debit".
Не суетитесь. Они скоро сами дистанционно закроются навсегда. В качестве бонуса даже оставят вам красивые кусочки пластика с чипами.
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Порт
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Додано: Чет 17 бер, 2022 11:05
Порт написав: Vial написав:
Колеги, підкажіть, будь ласка.
Чи можна в цьому банку дистанційно закрити (подати заявку на закриття) карткового рахунку? Я розумію, що картрахунки треба попередньо обнулити. Конкретно цікавитлять картки "Депозитка" та "Коко debit".
Не суетитесь. Они скоро сами дистанционно закроются навсегда. В качестве бонуса даже оставят вам красивые кусочки пластика с чипами.
Насчет красивого- не согласен.как nfc метка, сойдет.
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korzviktor20
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