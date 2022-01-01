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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 88899091

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 05:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

_PORT_UA написав:maxprofit , за процедурою, нічого не змінилося,у випадку ВА компенсують у 30денний строк?
А що там по черговості виплат, хто у першу чергу? Я так розумію, що майже у всіх на карткових рахунках?
Із крупного, то це фіз особи до 200 тис. Грн.,
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 10:28

Колеги, підкажіть, будь ласка.
Чи можна в цьому банку дистанційно закрити (подати заявку на закриття) карткового рахунку? Я розумію, що картрахунки треба попередньо обнулити. Конкретно цікавитлять картки "Депозитка" та "Коко debit".
Vial
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 10:53

  Інкогніто написав:
jay2004 написав:Бегите отсюда. Какой депозит??
Пробовал вчера, срабатывали лимиты, не открывало


Проверил сегодня. Открывает депозит на большую сумму чем лимиты на выход.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 10:57

  Vial написав:Колеги, підкажіть, будь ласка.
Чи можна в цьому банку дистанційно закрити (подати заявку на закриття) карткового рахунку? Я розумію, що картрахунки треба попередньо обнулити. Конкретно цікавитлять картки "Депозитка" та "Коко debit".

Не суетитесь. Они скоро сами дистанционно закроются навсегда. В качестве бонуса даже оставят вам красивые кусочки пластика с чипами.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 11:05

  Порт написав:
  Vial написав:Колеги, підкажіть, будь ласка.
Чи можна в цьому банку дистанційно закрити (подати заявку на закриття) карткового рахунку? Я розумію, що картрахунки треба попередньо обнулити. Конкретно цікавитлять картки "Депозитка" та "Коко debit".

Не суетитесь. Они скоро сами дистанционно закроются навсегда. В качестве бонуса даже оставят вам красивые кусочки пластика с чипами.

Насчет красивого- не согласен.как nfc метка, сойдет.
korzviktor20
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