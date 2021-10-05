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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 бер, 2022 05:39
_PORT_UA написав:maxprofit , за процедурою, нічого не змінилося,у випадку ВА компенсують у 30денний строк?
А що там по черговості виплат, хто у першу чергу? Я так розумію, що майже у всіх на карткових рахунках?
Із крупного, то це фіз особи до 200 тис. Грн.,
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Додано: Чет 17 бер, 2022 10:28
Колеги, підкажіть, будь ласка.
Чи можна в цьому банку дистанційно закрити (подати заявку на закриття) карткового рахунку? Я розумію, що картрахунки треба попередньо обнулити. Конкретно цікавитлять картки "Депозитка" та "Коко debit".
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Vial
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Додано: Чет 17 бер, 2022 10:53
Інкогніто написав:
jay2004 написав:Бегите отсюда. Какой депозит??
Пробовал вчера, срабатывали лимиты, не открывало
Проверил сегодня. Открывает депозит на большую сумму чем лимиты на выход.
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Додано: Чет 17 бер, 2022 10:57
Vial написав:
Колеги, підкажіть, будь ласка.
Чи можна в цьому банку дистанційно закрити (подати заявку на закриття) карткового рахунку? Я розумію, що картрахунки треба попередньо обнулити. Конкретно цікавитлять картки "Депозитка" та "Коко debit".
Не суетитесь. Они скоро сами дистанционно закроются навсегда. В качестве бонуса даже оставят вам красивые кусочки пластика с чипами.
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Порт
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Додано: Чет 17 бер, 2022 11:05
Порт написав: Vial написав:
Колеги, підкажіть, будь ласка.
Чи можна в цьому банку дистанційно закрити (подати заявку на закриття) карткового рахунку? Я розумію, що картрахунки треба попередньо обнулити. Конкретно цікавитлять картки "Депозитка" та "Коко debit".
Не суетитесь. Они скоро сами дистанционно закроются навсегда. В качестве бонуса даже оставят вам красивые кусочки пластика с чипами.
Насчет красивого- не согласен.как nfc метка, сойдет.
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Додано: Чет 17 бер, 2022 14:13
Aps написав: _PORT_UA написав:
Здравствуйте. Как думаете, с вводом лимитов на переводы, имеет ли смысл открывать краткосрочный депозит? Все равно всю сумму теперь быстро не выведешь.
И действительно у банка настолько все плохо?
Теоретически в случае ВА депозит могут выплатить быстрее чем остаток на карте.
Но опять же в наше время может быть все что угодно.
Последний банк был ВТА, выплатили сразу и депозит и деньги с карты.
Имхо, если нет возможности вывести, то краткосрочный депозит открыть можно.
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Hella
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Додано: Чет 17 бер, 2022 15:01
Hella написав:
Последний банк был ВТА, выплатили сразу и депозит и деньги с карты.
Имхо, если нет возможности вывести, то краткосрочный депозит открыть можно.
Последний по которому выплачивали был "Земельный капитал".
Но он совсем не показатель так как карточки там практически не использовались.
BTA это БТА банк? А разве его ликвидировали?
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Aps
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Чет 17 бер, 2022 00:14
ol_zy
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