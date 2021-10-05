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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 89909192

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 16:48

  Mathias написав:В 3:40 отправил СЭП в ПУМБ, до сих пор нет в пункте назначения. При этом числится проведённым, квиташку тоже выдали, но авторизационный остаток по счету не изменился. У кого сегодня успешно уходили поезда? Думаю, дергать ли поддержку, и чью.


Во вторник утром делал перевод, в тот же день вечером поддержка сказала что он успешно отправлен. Вчера весь день остаток был без отправленной суммы. Сегодня деньги тихо вернулись на счёт.
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 16:59

это 1000 грн банк не может отправить или речь о бОльших суммах?
kostya77
 
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  #<1 ... 89909192
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