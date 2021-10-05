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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 бер, 2022 16:48
Mathias написав:
В 3:40 отправил СЭП в ПУМБ, до сих пор нет в пункте назначения. При этом числится проведённым, квиташку тоже выдали, но авторизационный остаток по счету не изменился. У кого сегодня успешно уходили поезда? Думаю, дергать ли поддержку, и чью.
Во вторник утром делал перевод, в тот же день вечером поддержка сказала что он успешно отправлен. Вчера весь день остаток был без отправленной суммы. Сегодня деньги тихо вернулись на счёт.
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Додано: Чет 17 бер, 2022 16:59
это 1000 грн банк не может отправить или речь о бОльших суммах?
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kostya77
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