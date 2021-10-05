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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 89909192

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 16:48

  Mathias написав:В 3:40 отправил СЭП в ПУМБ, до сих пор нет в пункте назначения. При этом числится проведённым, квиташку тоже выдали, но авторизационный остаток по счету не изменился. У кого сегодня успешно уходили поезда? Думаю, дергать ли поддержку, и чью.


Во вторник утром делал перевод, в тот же день вечером поддержка сказала что он успешно отправлен. Вчера весь день остаток был без отправленной суммы. Сегодня деньги тихо вернулись на счёт.
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 16:59

это 1000 грн банк не может отправить или речь о бОльших суммах?
kostya77
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 17:04

  Aps написав:
  Hella написав:
Последний банк был ВТА, выплатили сразу и депозит и деньги с карты.
Имхо, если нет возможности вывести, то краткосрочный депозит открыть можно.


Последний по которому выплачивали был "Земельный капитал".
Но он совсем не показатель так как карточки там практически не использовались.
BTA это БТА банк? А разве его ликвидировали?


Я прошу извинить, проверила - ВТБ (это у меня последний банк, который закрылся). Мне выплатили сразу и депозит, и деньги с карты. Выплачивала Альфа и очень быстро. Часть я забрала, насколько помню, часть положила на альфовский депозит.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 17:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Hella написав:Я прошу извинить, проверила - ВТБ (это у меня последний банк, который закрылся). Мне выплатили сразу и депозит, и деньги с карты. Выплачивала Альфа и очень быстро. Часть я забрала, насколько помню, часть положила на альфовский депозит.

ну так его ликвидировали не из-за того, что у него были фин. проблемы, а из-за владельцев. Потому быстро и вернули, что там было что возвращать.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 17:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

kostya77 написав:это 1000 грн банк не может отправить или речь о бОльших суммах?
Да, не дошли 1000 грн
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 17:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

Переводил сегодня с карты на карту. Долетело за 5 минут.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 18:00

  Danik написав:Переводил сегодня с карты на карту. Долетело за 5 минут.

+ даже быстрее
Может проблемы с большими суммами
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 18:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вивів всі кошти, є ліміт на отримувача 1000 грн. Тобто якщо у вас є 30 карток, то за день виведете 30 тис.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 18:15

  Rimlyanin1 написав:Вивів всі кошти, є ліміт на отримувача 1000 грн. Тобто якщо у вас є 30 карток, то за день виведете 30 тис.

а якщо СЕП-ати тоді всі 90? :) (30x3)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 18:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

greenozon написав:
  Rimlyanin1 написав:Вивів всі кошти, є ліміт на отримувача 1000 грн. Тобто якщо у вас є 30 карток, то за день виведете 30 тис.

а якщо СЕП-ати тоді всі 90? :) (30x3)
А хіба не прибрали сеп 3000?
В мене не вийшло 3 тис. сепом відправити
Rimlyanin1
 
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