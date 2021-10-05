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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 бер, 2022 16:48
Mathias написав:
В 3:40 отправил СЭП в ПУМБ, до сих пор нет в пункте назначения. При этом числится проведённым, квиташку тоже выдали, но авторизационный остаток по счету не изменился. У кого сегодня успешно уходили поезда? Думаю, дергать ли поддержку, и чью.
Во вторник утром делал перевод, в тот же день вечером поддержка сказала что он успешно отправлен. Вчера весь день остаток был без отправленной суммы. Сегодня деньги тихо вернулись на счёт.
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Додано: Чет 17 бер, 2022 16:59
это 1000 грн банк не может отправить или речь о бОльших суммах?
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kostya77
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Додано: Чет 17 бер, 2022 17:04
Aps написав: Hella написав:
Последний банк был ВТА, выплатили сразу и депозит и деньги с карты.
Имхо, если нет возможности вывести, то краткосрочный депозит открыть можно.
Последний по которому выплачивали был "Земельный капитал".
Но он совсем не показатель так как карточки там практически не использовались.
BTA это БТА банк? А разве его ликвидировали?
Я прошу извинить, проверила - ВТБ (это у меня последний банк, который закрылся). Мне выплатили сразу и депозит, и деньги с карты. Выплачивала Альфа и очень быстро. Часть я забрала, насколько помню, часть положила на альфовский депозит.
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Hella
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Додано: Чет 17 бер, 2022 17:43
Hella написав:
Я прошу извинить, проверила - ВТБ (это у меня последний банк, который закрылся). Мне выплатили сразу и депозит, и деньги с карты. Выплачивала Альфа и очень быстро. Часть я забрала, насколько помню, часть положила на альфовский депозит.
ну так его ликвидировали не из-за того, что у него были фин. проблемы, а из-за владельцев. Потому быстро и вернули, что там было что возвращать.
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ol_zy
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Додано: Чет 17 бер, 2022 17:49
kostya77 написав:это 1000 грн банк не может отправить или речь о бОльших суммах?
Да, не дошли 1000 грн
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Додано: Чет 17 бер, 2022 17:50
Переводил сегодня с карты на карту. Долетело за 5 минут.
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Danik
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Додано: Чет 17 бер, 2022 18:00
Danik написав:
Переводил сегодня с карты на карту. Долетело за 5 минут.
+ даже быстрее
Может проблемы с большими суммами
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Proofy
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Додано: Чет 17 бер, 2022 18:14
Вивів всі кошти, є ліміт на отримувача 1000 грн. Тобто якщо у вас є 30 карток, то за день виведете 30 тис.
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Rimlyanin1
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Додано: Чет 17 бер, 2022 18:15
Rimlyanin1 написав:
Вивів всі кошти, є ліміт на отримувача 1000 грн. Тобто якщо у вас є 30 карток, то за день виведете 30 тис.
а якщо СЕП-ати тоді всі 90?
(30x3)
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greenozon
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Додано: Чет 17 бер, 2022 18:17
greenozon написав: Rimlyanin1 написав:
Вивів всі кошти, є ліміт на отримувача 1000 грн. Тобто якщо у вас є 30 карток, то за день виведете 30 тис.
а якщо СЕП-ати тоді всі 90?
(30x3)
А хіба не прибрали сеп 3000?
В мене не вийшло 3 тис. сепом відправити
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Rimlyanin1
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