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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 90919293

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 18:40

Rimlyanin1
вчора в напрямку АБ дуже шустро зайшло (в оперчас)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 18:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ivanhoe написав:
  Mathias написав:В 3:40 отправил СЭП в ПУМБ, до сих пор нет в пункте назначения. При этом числится проведённым, квиташку тоже выдали, но авторизационный остаток по счету не изменился. У кого сегодня успешно уходили поезда? Думаю, дергать ли поддержку, и чью.


Во вторник утром делал перевод, в тот же день вечером поддержка сказала что он успешно отправлен. Вчера весь день остаток был без отправленной суммы. Сегодня деньги тихо вернулись на счёт.
P2P возвращается, но при этом с пушкой «povernennya» в течение минут 5-10. А тут… Ну, значит с завтрашнего дня поедут тысяча по п2п, а 2000 в USDT на 30 дней на депозит. И так до исчерпания.
Mathias
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 19:23

  Mathias написав:
Ivanhoe написав:
  Mathias написав:В 3:40 отправил СЭП в ПУМБ, до сих пор нет в пункте назначения. При этом числится проведённым, квиташку тоже выдали, но авторизационный остаток по счету не изменился. У кого сегодня успешно уходили поезда? Думаю, дергать ли поддержку, и чью.


Во вторник утром делал перевод, в тот же день вечером поддержка сказала что он успешно отправлен. Вчера весь день остаток был без отправленной суммы. Сегодня деньги тихо вернулись на счёт.
P2P возвращается, но при этом с пушкой «povernennya» в течение минут 5-10. А тут… Ну, значит с завтрашнего дня поедут тысяча по п2п, а 2000 в USDT на 30 дней на депозит. И так до исчерпания.

У меня был СЕП. Вернули уже деньги на баланс, но сегодня вечером всё таки перевод выполнился.
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 19:30

Щойно злив останню тисячу , до речі - приват власні кошти видає без комісу і байдуже, яка там картка (пишеться в банкоматі на моніторі).
Goodman
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  #<1 ... 90919293
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