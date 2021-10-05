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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 бер, 2022 18:40
Rimlyanin1
вчора в напрямку АБ дуже шустро зайшло (в оперчас)
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Додано: Чет 17 бер, 2022 18:51
Ivanhoe написав: Mathias написав:
В 3:40 отправил СЭП в ПУМБ, до сих пор нет в пункте назначения. При этом числится проведённым, квиташку тоже выдали, но авторизационный остаток по счету не изменился. У кого сегодня успешно уходили поезда? Думаю, дергать ли поддержку, и чью.
Во вторник утром делал перевод, в тот же день вечером поддержка сказала что он успешно отправлен. Вчера весь день остаток был без отправленной суммы. Сегодня деньги тихо вернулись на счёт.
P2P возвращается, но при этом с пушкой «povernennya» в течение минут 5-10. А тут… Ну, значит с завтрашнего дня поедут тысяча по п2п, а 2000 в USDT на 30 дней на депозит. И так до исчерпания.
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Mathias
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Додано: Чет 17 бер, 2022 19:23
Mathias написав: Ivanhoe написав: Mathias написав:
В 3:40 отправил СЭП в ПУМБ, до сих пор нет в пункте назначения. При этом числится проведённым, квиташку тоже выдали, но авторизационный остаток по счету не изменился. У кого сегодня успешно уходили поезда? Думаю, дергать ли поддержку, и чью.
Во вторник утром делал перевод, в тот же день вечером поддержка сказала что он успешно отправлен. Вчера весь день остаток был без отправленной суммы. Сегодня деньги тихо вернулись на счёт.
P2P возвращается, но при этом с пушкой «povernennya» в течение минут 5-10. А тут… Ну, значит с завтрашнего дня поедут тысяча по п2п, а 2000 в USDT на 30 дней на депозит. И так до исчерпания.
У меня был СЕП. Вернули уже деньги на баланс, но сегодня вечером всё таки перевод выполнился.
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Ivanhoe
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Додано: Чет 17 бер, 2022 19:30
Щойно злив останню тисячу , до речі - приват власні кошти видає без комісу і байдуже, яка там картка (пишеться в банкоматі на моніторі).
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