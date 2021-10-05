|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 бер, 2022 18:40
Rimlyanin1
вчора в напрямку АБ дуже шустро зайшло (в оперчас)
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 12941
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 245 раз.
- Подякували: 1135 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 17 бер, 2022 18:51
Ivanhoe написав: Mathias написав:
В 3:40 отправил СЭП в ПУМБ, до сих пор нет в пункте назначения. При этом числится проведённым, квиташку тоже выдали, но авторизационный остаток по счету не изменился. У кого сегодня успешно уходили поезда? Думаю, дергать ли поддержку, и чью.
Во вторник утром делал перевод, в тот же день вечером поддержка сказала что он успешно отправлен. Вчера весь день остаток был без отправленной суммы. Сегодня деньги тихо вернулись на счёт.
P2P возвращается, но при этом с пушкой «povernennya» в течение минут 5-10. А тут… Ну, значит с завтрашнего дня поедут тысяча по п2п, а 2000 в USDT на 30 дней на депозит. И так до исчерпания.
-
Mathias
-
-
- Повідомлень: 124
- З нами з: 25.05.16
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 бер, 2022 19:23
Mathias написав: Ivanhoe написав: Mathias написав:
В 3:40 отправил СЭП в ПУМБ, до сих пор нет в пункте назначения. При этом числится проведённым, квиташку тоже выдали, но авторизационный остаток по счету не изменился. У кого сегодня успешно уходили поезда? Думаю, дергать ли поддержку, и чью.
Во вторник утром делал перевод, в тот же день вечером поддержка сказала что он успешно отправлен. Вчера весь день остаток был без отправленной суммы. Сегодня деньги тихо вернулись на счёт.
P2P возвращается, но при этом с пушкой «povernennya» в течение минут 5-10. А тут… Ну, значит с завтрашнего дня поедут тысяча по п2п, а 2000 в USDT на 30 дней на депозит. И так до исчерпания.
У меня был СЕП. Вернули уже деньги на баланс, но сегодня вечером всё таки перевод выполнился.
-
Ivanhoe
-
-
- Повідомлень: 157
- З нами з: 14.01.16
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 бер, 2022 19:30
Щойно злив останню тисячу , до речі - приват власні кошти видає без комісу і байдуже, яка там картка (пишеться в банкоматі на моніторі).
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 4873
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 719 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 бер, 2022 23:18
Всем привет после бани от "паникера".
Тут меня банили на недельку - мол паникую на счет форвард-банка.
А я еще тогда был прав.
Вывел все на монокарту - там такого треша нет как в тут.
-
vpchelko
-
-
- Повідомлень: 532
- З нами з: 05.07.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 бер, 2022 23:33
vpchelko написав:
Всем привет после бани от "паникера".
Тут меня банили на недельку - мол паникую на счет форвард-банка.
А я еще тогда был прав.
Вывел все на монокарту - там такого треша нет как в тут.
в монокотіків інший треш
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 12941
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 245 раз.
- Подякували: 1135 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 17 бер, 2022 23:44
Mathias написав:
а 2000 в USDT
можно и 3000 слить
-
anis
-
-
- Повідомлень: 2734
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 бер, 2022 00:07
greenozon написав:
в монокотіків інший треш
Хз какой там треш - мне например свифт за ФОП счет зашел в первых числах.
-
vpchelko
-
-
- Повідомлень: 532
- З нами з: 05.07.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 бер, 2022 00:08
Mathias написав:
P2P возвращается, но при этом с пушкой «povernennya» в течение минут 5-10. А тут… Ну, значит с завтрашнего дня поедут тысяча по п2п, а 2000 в USDT на 30 дней на депозит. И так до исчерпания.
Та ж сама фігня. У мене всі перекази р2р повертаються (і з МС, і з Візи). Ліміти в нормі. У дружини перекази проводяться за хвилину. КЦ верзе маячню про проблеми з р2р переказами. Кажуть: пробуйте ще. Те, що вчора на 10-ть різних карт пробував переводити на них не подіяло. Які будуть думки з цього приводу?
-
Golf_streem
-
-
- Повідомлень: 245
- З нами з: 06.08.20
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 бер, 2022 00:12
Golf_streem написав:
Та ж сама фігня. У мене всі перекази р2р повертаються (і з МС, і з Візи). Ліміти в нормі. У дружини перекази проводяться за хвилину. КЦ верзе маячню про проблеми з р2р переказами. Кажуть: пробуйте ще. Те, що вчора на 10-ть різних карт пробував переводити на них не подіяло. Які будуть думки з цього приводу?
В какое время пробуете делать перевод?
Есть предположение что платежный шлюз тупо за-"ДДОСили" неудачными переводами на разные карты по 1000грн, кому-то везет кому-то нет.
-
vpchelko
-
-
- Повідомлень: 532
- З нами з: 05.07.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1886
|362031
|
|
|68
|23583
|
|
|347
|231477
|
|