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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 91929394>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 18:40

Rimlyanin1
вчора в напрямку АБ дуже шустро зайшло (в оперчас)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 18:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ivanhoe написав:
  Mathias написав:В 3:40 отправил СЭП в ПУМБ, до сих пор нет в пункте назначения. При этом числится проведённым, квиташку тоже выдали, но авторизационный остаток по счету не изменился. У кого сегодня успешно уходили поезда? Думаю, дергать ли поддержку, и чью.


Во вторник утром делал перевод, в тот же день вечером поддержка сказала что он успешно отправлен. Вчера весь день остаток был без отправленной суммы. Сегодня деньги тихо вернулись на счёт.
P2P возвращается, но при этом с пушкой «povernennya» в течение минут 5-10. А тут… Ну, значит с завтрашнего дня поедут тысяча по п2п, а 2000 в USDT на 30 дней на депозит. И так до исчерпания.
Mathias
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 19:23

  Mathias написав:
Ivanhoe написав:
  Mathias написав:В 3:40 отправил СЭП в ПУМБ, до сих пор нет в пункте назначения. При этом числится проведённым, квиташку тоже выдали, но авторизационный остаток по счету не изменился. У кого сегодня успешно уходили поезда? Думаю, дергать ли поддержку, и чью.


Во вторник утром делал перевод, в тот же день вечером поддержка сказала что он успешно отправлен. Вчера весь день остаток был без отправленной суммы. Сегодня деньги тихо вернулись на счёт.
P2P возвращается, но при этом с пушкой «povernennya» в течение минут 5-10. А тут… Ну, значит с завтрашнего дня поедут тысяча по п2п, а 2000 в USDT на 30 дней на депозит. И так до исчерпания.

У меня был СЕП. Вернули уже деньги на баланс, но сегодня вечером всё таки перевод выполнился.
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 19:30

Щойно злив останню тисячу , до речі - приват власні кошти видає без комісу і байдуже, яка там картка (пишеться в банкоматі на моніторі).
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 23:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

Всем привет после бани от "паникера".

Тут меня банили на недельку - мол паникую на счет форвард-банка.

А я еще тогда был прав.

Вывел все на монокарту - там такого треша нет как в тут.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 23:33

  vpchelko написав:Всем привет после бани от "паникера".

Тут меня банили на недельку - мол паникую на счет форвард-банка.

А я еще тогда был прав.

Вывел все на монокарту - там такого треша нет как в тут.


в монокотіків інший треш :mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 23:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Mathias написав:а 2000 в USDT

можно и 3000 слить
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 00:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:в монокотіків інший треш

Хз какой там треш - мне например свифт за ФОП счет зашел в первых числах.
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 00:08

  Mathias написав:P2P возвращается, но при этом с пушкой «povernennya» в течение минут 5-10. А тут… Ну, значит с завтрашнего дня поедут тысяча по п2п, а 2000 в USDT на 30 дней на депозит. И так до исчерпания.

Та ж сама фігня. У мене всі перекази р2р повертаються (і з МС, і з Візи). Ліміти в нормі. У дружини перекази проводяться за хвилину. КЦ верзе маячню про проблеми з р2р переказами. Кажуть: пробуйте ще. Те, що вчора на 10-ть різних карт пробував переводити на них не подіяло. Які будуть думки з цього приводу?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 00:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Golf_streem написав:Та ж сама фігня. У мене всі перекази р2р повертаються (і з МС, і з Візи). Ліміти в нормі. У дружини перекази проводяться за хвилину. КЦ верзе маячню про проблеми з р2р переказами. Кажуть: пробуйте ще. Те, що вчора на 10-ть різних карт пробував переводити на них не подіяло. Які будуть думки з цього приводу?

В какое время пробуете делать перевод?
Есть предположение что платежный шлюз тупо за-"ДДОСили" неудачными переводами на разные карты по 1000грн, кому-то везет кому-то нет.
vpchelko
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