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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 бер, 2022 00:26
Ещё 24го толкать не получалось, возвращались переводы. Но тянуть давало. Может и сейчас так
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Alex_ki
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 00:28
Alex_ki написав:
Ещё 24го толкать не получалось, возвращались переводы. Но тянуть давало. Может и сейчас так
тоже кстати вариант
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vpchelko
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