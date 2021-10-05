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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 бер, 2022 00:26
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ещё 24го толкать не получалось, возвращались переводы. Но тянуть давало. Может и сейчас так
Додано: П'ят 18 бер, 2022 00:28
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: П'ят 18 бер, 2022 01:16
Re: Форвард Банк Forward Bank
между своими картами тоже лимит?
Додано: П'ят 18 бер, 2022 01:45
Re: Форвард Банк Forward Bank
..ото "аромат" от скунса пошел...)
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