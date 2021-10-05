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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 бер, 2022 00:26
Ещё 24го толкать не получалось, возвращались переводы. Но тянуть давало. Может и сейчас так
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Alex_ki
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 00:28
Alex_ki написав:
Ещё 24го толкать не получалось, возвращались переводы. Но тянуть давало. Может и сейчас так
тоже кстати вариант
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vpchelko
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 01:16
между своими картами тоже лимит?
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Diman
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 01:45
..ото "аромат" от скунса пошел...)
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:09
vpchelko написав: greenozon написав:
в монокотіків інший треш
Хз какой там треш - мне например свифт за ФОП счет зашел в первых числах.
скинули депозити в 0.01 без попередження вчора
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greenozon
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:11
greenozon написав:
скинули депозити в 0.01 без попередження вчора
новые или текущие? Не вижу проблем если для новых.
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vpchelko
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