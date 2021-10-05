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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 91929394

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 00:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ещё 24го толкать не получалось, возвращались переводы. Но тянуть давало. Может и сейчас так
Alex_ki
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Повідомлень: 650
З нами з: 26.02.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 66 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 00:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Alex_ki написав:Ещё 24го толкать не получалось, возвращались переводы. Но тянуть давало. Может и сейчас так

тоже кстати вариант
vpchelko
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Повідомлень: 534
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Подякував: 5 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 01:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

между своими картами тоже лимит?
Diman
 
Повідомлень: 596
З нами з: 11.07.13
Подякував: 14 раз.
Подякували: 53 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 01:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

..ото "аромат" от скунса пошел...)
-VICTOR-
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Повідомлень: 7211
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:09

  vpchelko написав:
  greenozon написав:в монокотіків інший треш

Хз какой там треш - мне например свифт за ФОП счет зашел в первых числах.


скинули депозити в 0.01 без попередження вчора
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:скинули депозити в 0.01 без попередження вчора


новые или текущие? Не вижу проблем если для новых.
vpchelko
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Повідомлень: 534
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Подякував: 5 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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  #<1 ... 91929394
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