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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 бер, 2022 00:26
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ещё 24го толкать не получалось, возвращались переводы. Но тянуть давало. Может и сейчас так
Додано: П'ят 18 бер, 2022 00:28
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: П'ят 18 бер, 2022 01:16
Re: Форвард Банк Forward Bank
между своими картами тоже лимит?
Додано: П'ят 18 бер, 2022 01:45
Re: Форвард Банк Forward Bank
..ото "аромат" от скунса пошел...)
Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:09
Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:11
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: П'ят 18 бер, 2022 10:01
vpchelko
Я вот как бы желаю банку всего наилучшего, но не могу не поразиться недалекости менеджмента. Они сами создали себе инфоповод для кипиша среди клиентов. Люди не собирались ничего выводить, а тут даже самый ленивый стал играться с этими переводами по тысяче и описывать все возникающие при этом проблемы, но все равно все свои кровные или уже вывели или близки к этому При этом они получили в очередной раз огромный минус в репутацию и люди опять этот банк будут обходить десятой дорогой. Менеджмент - полное фуфло!
Додано: П'ят 18 бер, 2022 10:19
Вот то что сами создали то вы явно преувеличиваете.
Люди выводят деньги по политическим мотивам.
Проблема банка в том что много денег на текущих карточных счетах.
Знаете способы решения проблемы- пишите тут. Возможно прочитают. )
Додано: П'ят 18 бер, 2022 10:26
вы видите проблему на поверхности, но если денюжки заканчиваются, то краник и прикрутили и думаю тут не в недалекости дело
Додано: П'ят 18 бер, 2022 10:59
Re: Форвард Банк Forward Bank
Я там держал деньги на текущие расходы и погашение кредиток.
Элементарное - западло перевести - помочь кому-то в сию минуты - уже нет возможности - только 1000грн - из-за того что твориться в Харькове и области на 1000грн много не накупишь - тем более что там людям нужно покупать про-запас.
Погасить кредитки? Ограничение в 1000грн делает эту процедуру не возможной в нормальные сроки!
Дело не в политике - а в том что карты форварда резко перестали быть нормальным платежным инструментом.
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