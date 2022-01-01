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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 91929394

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 00:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ещё 24го толкать не получалось, возвращались переводы. Но тянуть давало. Может и сейчас так
Alex_ki
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Повідомлень: 650
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 00:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Alex_ki написав:Ещё 24го толкать не получалось, возвращались переводы. Но тянуть давало. Может и сейчас так

тоже кстати вариант
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 01:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

между своими картами тоже лимит?
Diman
 
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Подякували: 53 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 01:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

..ото "аромат" от скунса пошел...)
-VICTOR-
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Повідомлень: 7211
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:09

  vpchelko написав:
  greenozon написав:в монокотіків інший треш

Хз какой там треш - мне например свифт за ФОП счет зашел в первых числах.


скинули депозити в 0.01 без попередження вчора
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:скинули депозити в 0.01 без попередження вчора


новые или текущие? Не вижу проблем если для новых.
vpchelko
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Повідомлень: 535
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Подякував: 5 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 10:01

vpchelko
Я вот как бы желаю банку всего наилучшего, но не могу не поразиться недалекости менеджмента. Они сами создали себе инфоповод для кипиша среди клиентов. Люди не собирались ничего выводить, а тут даже самый ленивый стал играться с этими переводами по тысяче и описывать все возникающие при этом проблемы, но все равно все свои кровные или уже вывели или близки к этому При этом они получили в очередной раз огромный минус в репутацию и люди опять этот банк будут обходить десятой дорогой. Менеджмент - полное фуфло!
бульбик
 
Повідомлень: 744
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 10:19

  бульбик написав:Они сами создали себе инфоповод для кипиша среди клиентов. Люди не собирались ничего выводить


Вот то что сами создали то вы явно преувеличиваете.
Люди выводят деньги по политическим мотивам.
Проблема банка в том что много денег на текущих карточных счетах.
Знаете способы решения проблемы- пишите тут. Возможно прочитают. )
Aps
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Повідомлень: 3775
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 10:26

  бульбик написав:vpchelko
Я вот как бы желаю банку всего наилучшего, но не могу не поразиться недалекости менеджмента. Они сами создали себе инфоповод для кипиша среди клиентов. Люди не собирались ничего выводить, а тут даже самый ленивый стал играться с этими переводами по тысяче и описывать все возникающие при этом проблемы, но все равно все свои кровные или уже вывели или близки к этому При этом они получили в очередной раз огромный минус в репутацию и люди опять этот банк будут обходить десятой дорогой. Менеджмент - полное фуфло!

вы видите проблему на поверхности, но если денюжки заканчиваются, то краник и прикрутили и думаю тут не в недалекости дело
VetalUA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 10:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Aps написав:Люди выводят деньги по политическим мотивам.


Я там держал деньги на текущие расходы и погашение кредиток.
Элементарное - западло перевести - помочь кому-то в сию минуты - уже нет возможности - только 1000грн - из-за того что твориться в Харькове и области на 1000грн много не накупишь - тем более что там людям нужно покупать про-запас.
Погасить кредитки? Ограничение в 1000грн делает эту процедуру не возможной в нормальные сроки!

Дело не в политике - а в том что карты форварда резко перестали быть нормальным платежным инструментом.
vpchelko
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