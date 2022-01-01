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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 92939495

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 11:29

  vpchelko написав:
  Aps написав:Люди выводят деньги по политическим мотивам.


Я там держал деньги на текущие расходы и погашение кредиток.
Элементарное - западло перевести - помочь кому-то в сию минуты - уже нет возможности - только 1000грн - из-за того что твориться в Харькове и области на 1000грн много не накупишь - тем более что там людям нужно покупать про-запас.
Погасить кредитки? Ограничение в 1000грн делает эту процедуру не возможной в нормальные сроки!

Дело не в политике - а в том что карты форварда резко перестали быть нормальным платежным инструментом.

Я з цього банку ще 3 роки тому забрав все до копійки і не повертаюсь туди навіть попри їх постійні дзвінки про вигідні умови депо.
lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 11:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

Які відділення працюють станом на 18.03.2022

Шановні клієнти, з метою безпеки співробітників та клієнтів, сьогодні за скороченим режимом роботи (до 15:00) працюють такі відділення:
м. Дніпро, пл. Вокзальна, 1
м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 9
м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 192
м. Кривий Ріг, пр-т  Гагарiна, 63
м. Львів, вул. Валова, 15
м. Миколаїв, пр-т Центральний, 76/2
м. Одеса, вул. Преображенська, 60
м. Харків, пров. Вірменський, 1/3
м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47.
Банкомати у відкритих відділеннях підкріплюються готівкою, якщо є така можливість.
Ліміт на зняття готівки у банкоматі або касах банків - 1000 грн.
Максимальна сума зняття готівки 100 000 грн на день (не враховуючи виплати заробітної плати та соціальних виплат), крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів).
Купівля іноземної валюти недоступна згідно з Постановою НБУ.
Видачу кредитних коштів та використання кредитних лімітів призупинено.
Ліміти на операції в системі Інтернет-банк Forward Online (через меню "Переказ на картку українського банку" або «На вільні реквізити») встановлено на рівні 1000 грн на добу. Обмеження діє на картку отримувача. Тобто на ту саму картку не можна надіслати більше 1000 грн (з інших карт або інша людина - в найближчі 24 години).
Оплата комунальних послуг, поповнення мобільного та інше - без обмежень
Операції по рахункам всередині банку (погашення кредитів, поповнення депозитів - без обмежень).
Загальний ліміт на безготівкові розрахунки або зняття готівки на касах супермаркетів АТБ, Сільпо, ФОРА ,VARUS, NOVUS та ін.), АЗС (OKKO, WOG, УКРНАФТА), аптек - 3000 грн. Тобто, якщо ви витратили на покупки в супермаркеті 1000 грн, то зняти готівку на касі ви зможете на суму до 2000 грн.
Для вашої зручності пропонуємо використовувати дистанційні канали обслуговування Forward online https://online.forward-bank.com/auth/signin/
Зберігайте спокій, бережіть себе та своїх близьких!

Слідкуй за новинами Forward Bank у Тelegram: https://t.me/joinchat/8atIKHGxGK1iMDEy

Джерело:
https://www.forward-bank.com/press-cent ... -18032022/
lamal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 11:54

lamal
Cкунс, в очередной раз, подтвердил свое тайное название!
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 12:00

  lamal написав:Ліміти на операції в системі Інтернет-банк Forward Online (через меню "Переказ на картку українського банку" або «На вільні реквізити») встановлено на рівні 1000 грн на добу. Обмеження діє на картку отримувача. Тобто на ту саму картку не можна надіслати більше 1000 грн (з інших карт або інша людина - в найближчі 24 години).
Оплата комунальних послуг, поповнення мобільного та інше - без обмежень
Операції по рахункам всередині банку (погашення кредитів, поповнення депозитів - без обмежень).
Загальний ліміт на безготівкові розрахунки або зняття готівки на касах супермаркетів АТБ, Сільпо, ФОРА ,VARUS, NOVUS та ін.), АЗС (OKKO, WOG, УКРНАФТА), аптек - 3000 грн. Тобто, якщо ви витратили на покупки в супермаркеті 1000 грн, то зняти готівку на касі ви зможете на суму до 2000 грн.

По наблюдениям последних дней - половина цитируемого не соответствует действительности
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 12:16

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Первый абзац соответствует. Проверено.
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