Aps написав:Люди выводят деньги по политическим мотивам.
Я там держал деньги на текущие расходы и погашение кредиток. Элементарное - западло перевести - помочь кому-то в сию минуты - уже нет возможности - только 1000грн - из-за того что твориться в Харькове и области на 1000грн много не накупишь - тем более что там людям нужно покупать про-запас. Погасить кредитки? Ограничение в 1000грн делает эту процедуру не возможной в нормальные сроки!
Дело не в политике - а в том что карты форварда резко перестали быть нормальным платежным инструментом.
Я з цього банку ще 3 роки тому забрав все до копійки і не повертаюсь туди навіть попри їх постійні дзвінки про вигідні умови депо.
Шановні клієнти, з метою безпеки співробітників та клієнтів, сьогодні за скороченим режимом роботи (до 15:00) працюють такі відділення: м. Дніпро, пл. Вокзальна, 1 м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 9 м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 192 м. Кривий Ріг, пр-т Гагарiна, 63 м. Львів, вул. Валова, 15 м. Миколаїв, пр-т Центральний, 76/2 м. Одеса, вул. Преображенська, 60 м. Харків, пров. Вірменський, 1/3 м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47. Банкомати у відкритих відділеннях підкріплюються готівкою, якщо є така можливість. Ліміт на зняття готівки у банкоматі або касах банків - 1000 грн. Максимальна сума зняття готівки 100 000 грн на день (не враховуючи виплати заробітної плати та соціальних виплат), крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів). Купівля іноземної валюти недоступна згідно з Постановою НБУ. Видачу кредитних коштів та використання кредитних лімітів призупинено. Ліміти на операції в системі Інтернет-банк Forward Online (через меню "Переказ на картку українського банку" або «На вільні реквізити») встановлено на рівні 1000 грн на добу. Обмеження діє на картку отримувача. Тобто на ту саму картку не можна надіслати більше 1000 грн (з інших карт або інша людина - в найближчі 24 години). Оплата комунальних послуг, поповнення мобільного та інше - без обмежень Операції по рахункам всередині банку (погашення кредитів, поповнення депозитів - без обмежень). Загальний ліміт на безготівкові розрахунки або зняття готівки на касах супермаркетів АТБ, Сільпо, ФОРА ,VARUS, NOVUS та ін.), АЗС (OKKO, WOG, УКРНАФТА), аптек - 3000 грн. Тобто, якщо ви витратили на покупки в супермаркеті 1000 грн, то зняти готівку на касі ви зможете на суму до 2000 грн. Для вашої зручності пропонуємо використовувати дистанційні канали обслуговування Forward online https://online.forward-bank.com/auth/signin/ Зберігайте спокій, бережіть себе та своїх близьких!
lamal написав:Ліміти на операції в системі Інтернет-банк Forward Online (через меню "Переказ на картку українського банку" або «На вільні реквізити») встановлено на рівні 1000 грн на добу. Обмеження діє на картку отримувача. Тобто на ту саму картку не можна надіслати більше 1000 грн (з інших карт або інша людина - в найближчі 24 години). Оплата комунальних послуг, поповнення мобільного та інше - без обмежень Операції по рахункам всередині банку (погашення кредитів, поповнення депозитів - без обмежень). Загальний ліміт на безготівкові розрахунки або зняття готівки на касах супермаркетів АТБ, Сільпо, ФОРА ,VARUS, NOVUS та ін.), АЗС (OKKO, WOG, УКРНАФТА), аптек - 3000 грн. Тобто, якщо ви витратили на покупки в супермаркеті 1000 грн, то зняти готівку на касі ви зможете на суму до 2000 грн.
По наблюдениям последних дней - половина цитируемого не соответствует действительности
mustbe Вчера вывел 15К через p2p по 1000. На карту альфы можно выводить 4К. Это пока работает. Вот по поводу снятия 100000грн наличными с банкоматов очень сомневаюсь, не пробовал. Если бы не эти странные лимиты, никогда бы не снимал деньги с форварда, а было у меня там под фонд.
ShOV написав:mustbe Вчера вывел 15К через p2p по 1000. На карту альфы можно выводить 4К. Это пока работает. Вот по поводу снятия 100000грн наличными с банкоматов очень сомневаюсь, не пробовал. Если бы не эти странные лимиты, никогда бы не снимал деньги с форварда, а было у меня там под фонд.
Я так понял текущие суточные лимиты по п2п: С каждой карты можно стянуть 1к. С каждой карты можно сколько угодно раз толкнуть 1к на любого чужака. Но - на каждого чужака можно толкнуть суммарно не более 1к с разных скунсов. Вроде так