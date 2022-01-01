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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 бер, 2022 16:00
имхо запас жирка у банка есть, недаром заманивали до осени хорошими % по депо. Поэтому и выдают по капле.
Востаннє редагувалось sergia
в П'ят 18 бер, 2022 16:01, всього редагувалось 1 раз.
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sergia
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 16:00
mustbe написав:
Я так понял текущие суточные лимиты по п2п:
С каждой карты можно стянуть 1к.
С каждой карты можно сколько угодно раз толкнуть 1к на любого чужака.
Но - на каждого чужака можно толкнуть суммарно не более 1к с разных скунсов
.
Вроде так
С альфы тянуть по 1000 с 3х карт форварда (с 1й 3000 не проходило у меня) и потом 1000 на ту же карту альфы можно с приложения форварда и по 1000 на любые другие карты
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ShOV
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 16:27
mustbe написав:
Я так понял текущие суточные лимиты по п2п:
С каждой карты можно стянуть не более 1к.
Кроме того - с каждой карты можно сколько угодно раз толкнуть не более 1к на любого чужака.
Но - на каждого чужака можно толкнуть суммарно не более 1к с разных скунсов
.
Вроде так
То есть, если есть Ф форвардов и Ч чужаков - то за день можно вынести Ф+Ч тысяч гривен.
Где Ф выносятся тянучками, а Ч - толкалками.
Ну, хоть так
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mustbe
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 16:39
mustbe
ще СЕП додайте
чи він або-або?
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greenozon
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 16:44
greenozon написав:
ще СЕП додайте
чи він або-або?
Думаю, что сэп равносилен толкалке.
Хотя - надо тестить, конечно
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mustbe
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