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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 93949596

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 16:00

имхо запас жирка у банка есть, недаром заманивали до осени хорошими % по депо. Поэтому и выдают по капле.
Востаннє редагувалось sergia в П'ят 18 бер, 2022 16:01, всього редагувалось 1 раз.
sergia
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 16:00

  mustbe написав:Я так понял текущие суточные лимиты по п2п:
С каждой карты можно стянуть 1к.
С каждой карты можно сколько угодно раз толкнуть 1к на любого чужака.
Но - на каждого чужака можно толкнуть суммарно не более 1к с разных скунсов.
Вроде так

С альфы тянуть по 1000 с 3х карт форварда (с 1й 3000 не проходило у меня) и потом 1000 на ту же карту альфы можно с приложения форварда и по 1000 на любые другие карты
ShOV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 16:27

  mustbe написав:Я так понял текущие суточные лимиты по п2п:
С каждой карты можно стянуть не более 1к.
Кроме того - с каждой карты можно сколько угодно раз толкнуть не более 1к на любого чужака.
Но - на каждого чужака можно толкнуть суммарно не более 1к с разных скунсов.
Вроде так

То есть, если есть Ф форвардов и Ч чужаков - то за день можно вынести Ф+Ч тысяч гривен.
Где Ф выносятся тянучками, а Ч - толкалками.
Ну, хоть так
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 16:39

mustbe
ще СЕП додайте
чи він або-або?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 16:44

  greenozon написав:ще СЕП додайте
чи він або-або?

Думаю, что сэп равносилен толкалке.
Хотя - надо тестить, конечно
mustbe
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  #<1 ... 93949596
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