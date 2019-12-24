Это надо отметить хорошей новостью:
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 бер, 2022 05:20
Вау! Мой 1000-й комментарий!
Это надо отметить хорошей новостью:
Додано: Суб 19 бер, 2022 11:00
Re: Форвард Банк Forward Bank
А подскажите, пожалуйста, если вывести все со всех карт под ноль, то будет ли сниматься абон плата 15 грн за Коко дебит в минус или не дай бог с кредитки с кредитного лимита?
Додано: Суб 19 бер, 2022 11:27
Re: Форвард Банк Forward Bank
Маю валютний рахунок з невеликою сумою. Чи можливо якось отримати\використати ці кошти?
Додано: Суб 19 бер, 2022 11:35
Нет, не будет. Плата снимается только с позитивного остатка. Если остаток меньше 15 грн, спишут остаток, если остаток 0 - обслуживание бесплатное.
Зараз переглядають цей форум: tarasum, WallNutPen і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|