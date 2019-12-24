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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 94959697

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 05:20

Вау! Мой 1000-й комментарий! :)
Это надо отметить хорошей новостью:
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-ta-fond-garantuvannya-vkladiv-fizichnih-osib-pidtrimuyut-initsiativu-prezidenta-ukrayini-schodo-zaprovadjennya-100-garantiyi-derjavi-na-depoziti-naselennya
candidat
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 11:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

А подскажите, пожалуйста, если вывести все со всех карт под ноль, то будет ли сниматься абон плата 15 грн за Коко дебит в минус или не дай бог с кредитки с кредитного лимита? :)
konokrad
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 11:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

Маю валютний рахунок з невеликою сумою. Чи можливо якось отримати\використати ці кошти?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 11:35

  konokrad написав:А подскажите, пожалуйста, если вывести все со всех карт под ноль, то будет ли сниматься абон плата 15 грн за Коко дебит в минус или не дай бог с кредитки с кредитного лимита? :)

Нет, не будет. Плата снимается только с позитивного остатка. Если остаток меньше 15 грн, спишут остаток, если остаток 0 - обслуживание бесплатное.
unknownurl
 
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