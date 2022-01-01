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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 бер, 2022 05:20
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Додано: Суб 19 бер, 2022 11:00
А подскажите, пожалуйста, если вывести все со всех карт под ноль, то будет ли сниматься абон плата 15 грн за Коко дебит в минус или не дай бог с кредитки с кредитного лимита?
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konokrad
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Додано: Суб 19 бер, 2022 11:27
Маю валютний рахунок з невеликою сумою. Чи можливо якось отримати\використати ці кошти?
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Golf_streem
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Додано: Суб 19 бер, 2022 11:35
konokrad написав:
А подскажите, пожалуйста, если вывести все со всех карт под ноль, то будет ли сниматься абон плата 15 грн за Коко дебит в минус или не дай бог с кредитки с кредитного лимита?
Нет, не будет. Плата снимается только с позитивного остатка. Если остаток меньше 15 грн, спишут остаток, если остаток 0 - обслуживание бесплатное.
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unknownurl
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Додано: Суб 19 бер, 2022 19:44
По реквизитам сегодняшние и вчерашние тысяч висят в ожидании, р2р возвращается. Русский корабль
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2XL
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Додано: Суб 19 бер, 2022 19:48
2XL написав:
По реквизитам сегодняшние и вчерашние тысяч висят в ожидании, р2р возвращается. Русский корабль
Пока он ещё не сдох - тяните чужаками (p2p) со Скунса.
Востаннє редагувалось jay2004
в Суб 19 бер, 2022 20:03, всього редагувалось 1 раз.
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jay2004
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Додано: Суб 19 бер, 2022 19:56
jay2004 написав: 2XL написав:
По реквизитам сегодняшние и вчерашние тысяч висят в ожидании, р2р возвращается. Русский корабль
На он ещё не сдох - тяните чужаками (p2p) со Скунса.
Уже всё (
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2XL
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Додано: Суб 19 бер, 2022 20:02
2XL написав: jay2004 написав: 2XL написав:
По реквизитам сегодняшние и вчерашние тысяч висят в ожидании, р2р возвращается. Русский корабль
На он ещё не сдох - тяните чужаками (p2p) со Скунса.
Уже всё (
Ещё утром работало.
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jay2004
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Додано: Суб 19 бер, 2022 20:03
2XL написав: jay2004 написав: 2XL написав:
По реквизитам сегодняшние и вчерашние тысяч висят в ожидании, р2р возвращается. Русский корабль
На он ещё не сдох - тяните чужаками (p2p) со Скунса.
Уже всё (
Только что стянула моней 1000 со скунса
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lara_08
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Додано: Суб 19 бер, 2022 20:25
unknownurl написав: konokrad написав:
А подскажите, пожалуйста, если вывести все со всех карт под ноль, то будет ли сниматься абон плата 15 грн за Коко дебит в минус или не дай бог с кредитки с кредитного лимита?
Нет, не будет. Плата снимается только с позитивного остатка. Если остаток меньше 15 грн, спишут остаток, если остаток 0 - обслуживание бесплатное.
А когда снимают абонку, 1 числа?
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demichh
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