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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 95969798

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 00:27

  2XL написав:По реквизитам сегодняшние и вчерашние тысяч висят в ожидании, р2р возвращается. Русский корабль
как бы не банковский день...
крайний сеп отправленый в четверг пришел в пятницу вечером
Diman
 
Повідомлень: 603
З нами з: 11.07.13
Подякував: 14 раз.
Подякували: 53 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 00:35

  2XL написав:
jay2004 написав:
  2XL написав:По реквизитам сегодняшние и вчерашние тысяч висят в ожидании, р2р возвращается. Русский корабль


На он ещё не сдох - тяните чужаками (p2p) со Скунса.
Уже всё (

О чём вы? Пока всё работает. Проверила сейчас - работает и толкачка и чужими тянулками без проблем в приделах лимитов.
Кассандра
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Повідомлень: 1246
З нами з: 04.12.12
Подякував: 21 раз.
Подякували: 172 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 00:43

  2XL написав:По реквизитам сегодняшние и вчерашние тысяч висят в ожидании, р2р возвращается. Русский корабль

З р2р переказами довбав КЦ три дні (також поверталися). Сьогодні проходять. У моєї дружини проблем з р2р не було. Довбіть КЦ. Вам будуть лапшати про збої з МПС, про "спробуйте пізніше"--це все фігня. Був якийсь затик з лімітами по моїм карткам (чуйка ИМХО).
Golf_streem
 
Повідомлень: 251
З нами з: 06.08.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 34 раз.
 
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