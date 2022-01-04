как бы не банковский день...
крайний сеп отправленый в четверг пришел в пятницу вечером
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 бер, 2022 00:27
Додано: Нед 20 бер, 2022 00:35
О чём вы? Пока всё работает. Проверила сейчас - работает и толкачка и чужими тянулками без проблем в приделах лимитов.
Додано: Нед 20 бер, 2022 00:43
З р2р переказами довбав КЦ три дні (також поверталися). Сьогодні проходять. У моєї дружини проблем з р2р не було. Довбіть КЦ. Вам будуть лапшати про збої з МПС, про "спробуйте пізніше"--це все фігня. Був якийсь затик з лімітами по моїм карткам (чуйка ИМХО).
Додано: Нед 20 бер, 2022 07:45
То, что субботний СЭП не проходит, это логично - выходной.
Отправка в будние дни - по расписанию: СЭП отправляется день в день, если оформлен в пн-чт до 17:45, в пт до 16:30. Если оформили в пятницу после 16:30, то тоже ждите понедельника, как и с субботним СЭПом.
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