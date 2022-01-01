Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 бер, 2022 00:27
2XL написав:
По реквизитам сегодняшние и вчерашние тысяч висят в ожидании, р2р возвращается. Русский корабль
как бы не банковский день...
крайний сеп отправленый в четверг пришел в пятницу вечером
Diman
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Додано: Нед 20 бер, 2022 00:35
2XL написав: jay2004 написав: 2XL написав:
По реквизитам сегодняшние и вчерашние тысяч висят в ожидании, р2р возвращается. Русский корабль
На он ещё не сдох - тяните чужаками (p2p) со Скунса.
Уже всё (
О чём вы? Пока всё работает. Проверила сейчас - работает и толкачка и чужими тянулками без проблем в приделах лимитов.
Кассандра
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1
Додано: Нед 20 бер, 2022 00:43
2XL написав:
По реквизитам сегодняшние и вчерашние тысяч висят в ожидании, р2р возвращается. Русский корабль
З р2р переказами довбав КЦ три дні (також поверталися). Сьогодні проходять. У моєї дружини проблем з р2р не було. Довбіть КЦ. Вам будуть лапшати про збої з МПС, про "спробуйте пізніше"--це все фігня. Був якийсь затик з лімітами по моїм карткам (чуйка ИМХО).
Golf_streem
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Додано: Нед 20 бер, 2022 07:45
2XL написав:
По реквизитам сегодняшние и вчерашние тысяч висят в ожидании, р2р возвращается. Русский корабль
То, что субботний СЭП не проходит, это логично - выходной.
Отправка в будние дни - по расписанию: СЭП отправляется день в день, если оформлен в пн-чт до 17:45, в пт до 16:30. Если оформили в пятницу после 16:30, то тоже ждите понедельника, как и с субботним СЭПом.
candidat
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Додано: Нед 20 бер, 2022 09:17
кстати снятие 1000 в банкомате тоже работает
omb
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Додано: Нед 20 бер, 2022 09:45
внутри банка, по номеру телефона перевел более 1000грн
kostya77
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Додано: Нед 20 бер, 2022 10:42
Так ставки подняли на 30 и 90 дней ... Под 13% в гривне !
diplomnet
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Додано: Нед 20 бер, 2022 11:07
фонд гарантирования сейчас возвращает с текущего карточного счёта 2620 физлица ?
Savage Mind
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Додано: Нед 20 бер, 2022 11:23
Возвращает
Кащей
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Додано: Нед 20 бер, 2022 11:24
Savage Mind написав:
фонд гарантирования сейчас возвращает с текущего карточного счёта 2620 физлица ?
https://minfin.com.ua/2022/03/18/82242267/
мнение Президента
sens
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