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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 96979899

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 12:40

  sens написав:https://minfin.com.ua/2022/03/18/82242267/ мнение Президента

100% вкладов в пределах 200 т.грн во время военного положения ?? или 100% вкладов даже больше 200 т.грн во время военного положения ??
iurii44
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 12:54

  iurii44 написав:
  sens написав:https://minfin.com.ua/2022/03/18/82242267/ мнение Президента

100% вкладов в пределах 200 т.грн во время военного положения ?? или 100% вкладов даже больше 200 т.грн во время военного положения ??



100% УСІХ вкладів
greenozon
 
Повідомлень: 12975
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 12:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

Господа,зачем перетирать здесь нереальные моменты. У 100% из вас если и есть какие то вклады в этой банке, то они явно не дотягивают до 200000.
бульбик
 
Повідомлень: 747
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Подякував: 18 раз.
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