sens написав:
https://minfin.com.ua/2022/03/18/82242267/мнение Президента
100% вкладов в пределах 200 т.грн во время военного положения ?? или 100% вкладов даже больше 200 т.грн во время военного положения ??
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 бер, 2022 12:40
100% вкладов в пределах 200 т.грн во время военного положения ?? или 100% вкладов даже больше 200 т.грн во время военного положения ??
Додано: Нед 20 бер, 2022 12:54
100% УСІХ вкладів
Додано: Нед 20 бер, 2022 12:58
Re: Форвард Банк Forward Bank
Господа,зачем перетирать здесь нереальные моменты. У 100% из вас если и есть какие то вклады в этой банке, то они явно не дотягивают до 200000.
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