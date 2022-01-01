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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 бер, 2022 12:40
100% вкладов в пределах 200 т.грн
во время военного положения ?? или 100% вкладов даже больше 200 т.грн
во время военного положения ??
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iurii44
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Додано: Нед 20 бер, 2022 12:54
iurii44 написав:
100% вкладов в пределах 200 т.грн
во время военного положения ?? или 100% вкладов даже больше 200 т.грн
во время военного положения ??
100% УСІХ вкладів
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greenozon
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Додано: Нед 20 бер, 2022 12:58
Господа,зачем перетирать здесь нереальные моменты. У 100% из вас если и есть какие то вклады в этой банке, то они явно не дотягивают до 200000.
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бульбик
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Додано: Нед 20 бер, 2022 15:31
бульбик написав:
Господа,зачем перетирать здесь нереальные моменты. У 100% из вас если и есть какие то вклады в этой банке, то они явно не дотягивают до 200000.
Добавлю,чтоб получить 100% любого вклада,для начала надо ввести ВА,а вот сроки ввода ВА могут быть любые. Так что надеемся на лучшее.
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THB
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Додано: Нед 20 бер, 2022 17:52
greenozon написав: iurii44 написав:
100% вкладов в пределах 200 т.грн
во время военного положения ?? или 100% вкладов даже больше 200 т.грн
во время военного положения ??
100% УСІХ вкладів
Не дуже зрозуміло зі статті, що малось на увазі - гарантироваться должна не часть вклада «как сейчас, как обычно», а полностью весь депозит?
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sergia
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Додано: Нед 20 бер, 2022 17:53
diplomnet написав:
Так ставки подняли на 30 и 90 дней ... Под 13% в гривне !
да, это сейчас лучшее предложение в Украине, если не поддаваться панике форума по поводу банки.
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sergia
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Додано: Нед 20 бер, 2022 19:13
sergia и не понятно мне, гарантия 100% вклада только во время военного положения? если сейчас занести больше 200 тыс., а ВА придет после ВП?
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andreyiskra
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Додано: Нед 20 бер, 2022 19:19
andreyiskra написав:
sergia и не понятно мне, гарантия 100% вклада только во время военного положения? если сейчас занести больше 200 тыс., а ВА придет после ВП?
Да нет никаких 100% гарантий. Вот когда примут закон - тогда будет.
Пока это все на уровне разговоров.
Когда-то и про 100% гарантии в госбанках было (включая национализированный Приват), даже закон приняли ... но его Порошенко так и не подписал.
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ramaz
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Додано: Нед 20 бер, 2022 19:28
andreyiskra написав:sergia
и не понятно мне, гарантия 100% вклада только во время военного положения? если сейчас занести больше 200 тыс., а ВА придет после ВП?
больше 200т думаю сейчас в один банк, на одно лицо не стоит кидать даже с учетом оптимистического разрешения ситуации.
Могу ошибаться, но сейчас не в интересах банковской системы завалить банк даже с такими корнями.
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sergia
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