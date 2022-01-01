sens написав:
https://minfin.com.ua/2022/03/18/82242267/мнение Президента
100% вкладов в пределах 200 т.грн во время военного положения ?? или 100% вкладов даже больше 200 т.грн во время военного положения ??
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 бер, 2022 12:40
100% вкладов в пределах 200 т.грн во время военного положения ?? или 100% вкладов даже больше 200 т.грн во время военного положения ??
Додано: Нед 20 бер, 2022 12:54
100% УСІХ вкладів
Додано: Нед 20 бер, 2022 12:58
Re: Форвард Банк Forward Bank
Господа,зачем перетирать здесь нереальные моменты. У 100% из вас если и есть какие то вклады в этой банке, то они явно не дотягивают до 200000.
Додано: Нед 20 бер, 2022 15:31
Додано: Нед 20 бер, 2022 17:52
Не дуже зрозуміло зі статті, що малось на увазі - гарантироваться должна не часть вклада «как сейчас, как обычно», а полностью весь депозит?
Додано: Нед 20 бер, 2022 17:53
Додано: Нед 20 бер, 2022 19:13
sergia и не понятно мне, гарантия 100% вклада только во время военного положения? если сейчас занести больше 200 тыс., а ВА придет после ВП?
Додано: Нед 20 бер, 2022 19:19
Re: Форвард Банк Forward Bank
Да нет никаких 100% гарантий. Вот когда примут закон - тогда будет.
Пока это все на уровне разговоров.
Когда-то и про 100% гарантии в госбанках было (включая национализированный Приват), даже закон приняли ... но его Порошенко так и не подписал.
Додано: Нед 20 бер, 2022 19:28
больше 200т думаю сейчас в один банк, на одно лицо не стоит кидать даже с учетом оптимистического разрешения ситуации.
Могу ошибаться, но сейчас не в интересах банковской системы завалить банк даже с такими корнями.
Додано: Нед 20 бер, 2022 22:00
Re: Форвард Банк Forward Bank
Подскажите какую сумму через СЕП выпускает, спс
|