|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 бер, 2022 22:05
тарасов написав:
Подскажите какую сумму через СЕП выпускает, спс
1000
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 2769
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 538 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1936
|413360
|
Нед 20 бер, 2022 23:00
ol_zy
|
|76
|52416
|
|
|3
|7960
|