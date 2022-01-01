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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 979899100

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 22:05

  тарасов написав:Подскажите какую сумму через СЕП выпускает, спс

1000
deneg net
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Повідомлень: 2769
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 09:26

deneg net
да уж, так мало... :cry:
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 10:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

СМС на вход в ВЕБ версию и подтверждение операции в приложении идут с задержкой 30мин. Подтверждение в приложении, толкал, пришло- перевод выполнен.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 11:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ловко это они придумали. СМС приходит минут через 20, а потом в приложении пишет что срок запроса истек
andreyiskra
 
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