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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 бер, 2022 22:05
тарасов написав:
Подскажите какую сумму через СЕП выпускает, спс
1000
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Додано: Пон 21 бер, 2022 09:26
deneg net
да уж, так мало...
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тарасов
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Додано: Пон 21 бер, 2022 10:53
СМС на вход в ВЕБ версию и подтверждение операции в приложении идут с задержкой 30мин. Подтверждение в приложении, толкал, пришло- перевод выполнен.
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lel
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Додано: Пон 21 бер, 2022 11:26
Ловко это они придумали. СМС приходит минут через 20, а потом в приложении пишет что срок запроса истек
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Додано: Пон 21 бер, 2022 12:54
lel написав:
СМС на вход в ВЕБ версию и подтверждение операции в приложении идут с задержкой 30мин. Подтверждение в приложении, толкал, пришло- перевод выполнен.
это у них иногда случалось и в мирное время несколько раз. Потом сразу уйма смсок приходит)
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Додано: Пон 21 бер, 2022 15:15
отправил сэп на моно в 11:40, до сих пор нет. сколько ждать?
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