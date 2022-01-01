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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 бер, 2022 18:47
Wingless Hussar написав:
Упд. Сегодня пришло (отправляю всё на ТАС-кредитку) раньше 19-ти, в 16-42.
Шевелится пока Форвард
в 16:49 на Альфу
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