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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9899100101

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 18:47

  Wingless Hussar написав:
Упд. Сегодня пришло (отправляю всё на ТАС-кредитку) раньше 19-ти, в 16-42.
Шевелится пока Форвард :)


в 16:49 на Альфу
kostya77
 
Повідомлень: 773
З нами з: 27.05.14
Подякував: 36 раз.
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  #<1 ... 9899100101
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