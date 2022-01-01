в 16:49 на Альфу
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 бер, 2022 18:47
Додано: Вів 22 бер, 2022 14:10
Re: Форвард Банк Forward Bank
Я розумію, що питання не дуже коректне, але...Чи є сенс відкривати депо на місяць в Форварді під 13%? Чи краще виводити кошти (куди)? Вислухаю будь-які думки з цього приводу. Можна в приватні.
Додано: Вів 22 бер, 2022 14:35
Опоздал с выводом лове из банка, но думаю, что всё-таки банке не дадут завалиться,чтобы не расшатывать лодку БСУ в такое смутное время... поэтому тоже теперь подумываю над тем чтобы открыть месячный депо... ни разу правда не открывал тут он-лайн, поэтому прошу коллег подсказать об особенностях этого действа...
Додано: Вів 22 бер, 2022 14:38
Golf_streem
час назад возил жену в отделение чтобы открыть карту дебетку для того чтобы открыть депо. у меня там фонд. а сегодня закончился в а-банке, поэтому хочу открыть в форварде.
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