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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9899100101

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 18:47

  Wingless Hussar написав:
Упд. Сегодня пришло (отправляю всё на ТАС-кредитку) раньше 19-ти, в 16-42.
Шевелится пока Форвард :)


в 16:49 на Альфу
kostya77
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 14:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

Я розумію, що питання не дуже коректне, але...Чи є сенс відкривати депо на місяць в Форварді під 13%? Чи краще виводити кошти (куди)? Вислухаю будь-які думки з цього приводу. Можна в приватні.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 14:35

  Golf_streem написав:Я розумію, що питання не дуже коректне, але...Чи є сенс відкривати депо на місяць в Форварді під 13%? Чи краще виводити кошти (куди)? Вислухаю будь-які думки з цього приводу. Можна в приватні.

Опоздал с выводом лове из банка, но думаю, что всё-таки банке не дадут завалиться,чтобы не расшатывать лодку БСУ в такое смутное время... поэтому тоже теперь подумываю над тем чтобы открыть месячный депо... ни разу правда не открывал тут он-лайн, поэтому прошу коллег подсказать об особенностях этого действа...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 14:38

Golf_streem
час назад возил жену в отделение чтобы открыть карту дебетку для того чтобы открыть депо. у меня там фонд. а сегодня закончился в а-банке, поэтому хочу открыть в форварде.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 17:42

  andreyiskra написав:Golf_streem
час назад возил жену в отделение чтобы открыть карту дебетку для того чтобы открыть депо. у меня там фонд. а сегодня закончился в а-банке, поэтому хочу открыть в форварде.
Я сам тут тиждень мучився з виводом з пенсійної/дебеток... Як на роботу їздив цілою родиною. Але вихід є. Відкривати «ощадний» через який можна знімати по 25000₴/день без коміса, далі 1%, Звісно можна ще підключити брата/свата і працівники з «основного» ощадного перекинуть їм по 25к чи більше :wink:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 18:27

С первыми ограничениями на р2р я всё вывел по сэп (пока его не прикрутили), а сейчас начинаю понемногу возвращать сюда мелочь на карты
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 19:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Golf_streem написав:Я розумію, що питання не дуже коректне, але...Чи є сенс відкривати депо на місяць в Форварді під 13%? Чи краще виводити кошти (куди)? Вислухаю будь-які думки з цього приводу. Можна в приватні.

Все впирається в поняття суми і чи це не Ваші останні гроші?
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 19:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

  andreyiskra написав:закончился в а-банке, поэтому хочу открыть в форварде

Как говорится, безумие и отвала :)
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 21:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ВIВ написав:Как говорится, безумие и отвала :)
Та то Вы имели в виду "отвага"? А почему безумие ? На мой взгляд безумие это сейчас выдёргивать где только можно и под матрац (так как под грушу опасно нонче, фуганут то ни груши ни папиру)не влезет ,а будут мешки нала в углу стоять. Я например открыл онлайн под 14% .Снёс всё с кокошек (кроме обязательного 1 штуцера) и в аккурат под фонд. Так сказать подставил плечо на 2 года .А там будем посмотреть.
Митяйка
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 21:59

  Митяйка написав:
  ВIВ написав:Как говорится, безумие и отвала :)
Та то Вы имели в виду "отвага"? А почему безумие ? На мой взгляд безумие это сейчас выдёргивать где только можно и под матрац (так как под грушу опасно нонче, фуганут то ни груши ни папиру)не влезет ,а будут мешки нала в углу стоять. Я например открыл онлайн под 14% .Снёс всё с кокошек (кроме обязательного 1 штуцера) и в аккурат под фонд. Так сказать подставил плечо на 2 года .А там будем посмотреть.

ИМХО, нал кроме груши сейчас опасно и просто перевозить (при переезде, эвакуации и т.п.)
Надёжнее снять по месту с карты (не форварда :) )
Вкладчик1234
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