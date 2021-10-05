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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 99100101102

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 08:35

Вкладчик1234
Какие лимиты по сэп и карте?
"для общего развития" тк сижу на неразрывных и коко под завязку :D
хуторянка
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 10:23

  хуторянка написав:Вкладчик1234
Какие лимиты по сэп и карте?
"для общего развития" тк сижу на неразрывных и коко под завязку :D

1000грн. на 1 счет.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 10:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Митяйка написав:Снёс всё с кокошек (кроме обязательного 1 штуцера

Штуцер тоже можно снести, в минус какрта не уйдет.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 10:38

  ВIВ написав:Штуцер тоже можно снести, в минус какрта не уйдет.

А при первом дальнейшем внесении собственных средств вычтут по полной программе за весь срок?
arkavs
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 10:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ВIВ написав:Штуцер тоже можно снести, в минус какрта не уйдет.

а если есть неразривной депозит и придут %% по своку виплати, 15 грн откусит?
допустимо потерять 15 грн , чем всю тисячу .
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 11:07

  Goodman написав:
  ВIВ написав:Штуцер тоже можно снести, в минус какрта не уйдет.

а если есть неразривной депозит и придут %% по своку виплати, 15 грн откусит?
допустимо потерять 15 грн , чем всю тисячу .

Вот такая работа банка.когда починят неизвестно.
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korzviktor20
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 11:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

  arkavs написав:А при первом дальнейшем внесении собственных средств вычтут по полной программе за весь срок?

Нет, не фантазируйте.
ВIВ
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  #<1 ... 99100101102
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