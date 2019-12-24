|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 бер, 2022 08:35
Вкладчик1234
Какие лимиты по сэп и карте?
"для общего развития" тк сижу на неразрывных и коко под завязку
-
хуторянка
-
-
- Повідомлень: 2843
- З нами з: 28.02.10
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 бер, 2022 10:23
хуторянка написав:Вкладчик1234
Какие лимиты по сэп и карте?
"для общего развития" тк сижу на неразрывных и коко под завязку
1000грн. на 1 счет.
-
ВIВ
-
-
- Повідомлень: 530
- З нами з: 03.02.21
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 бер, 2022 10:24
Митяйка написав:
Снёс всё с кокошек (кроме обязательного 1 штуцера
Штуцер тоже можно снести, в минус какрта не уйдет.
-
ВIВ
-
-
- Повідомлень: 530
- З нами з: 03.02.21
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 бер, 2022 10:38
ВIВ написав:
Штуцер тоже можно снести, в минус какрта не уйдет.
А при первом дальнейшем внесении собственных средств вычтут по полной программе за весь срок?
-
arkavs
-
-
- Повідомлень: 434
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 802 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 бер, 2022 10:44
ВIВ написав:
Штуцер тоже можно снести, в минус какрта не уйдет.
а если есть неразривной депозит и придут %% по своку виплати, 15 грн откусит?
допустимо потерять 15 грн , чем всю тисячу .
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 4901
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 719 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 бер, 2022 11:07
Goodman написав: ВIВ написав:
Штуцер тоже можно снести, в минус какрта не уйдет.
а если есть неразривной депозит и придут %% по своку виплати, 15 грн откусит?
допустимо потерять 15 грн , чем всю тисячу .
Вот такая работа банка.когда починят неизвестно.
-
korzviktor20
-
-
- Повідомлень: 84
- З нами з: 12.05.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 бер, 2022 11:39
arkavs написав:
А при первом дальнейшем внесении собственных средств вычтут по полной программе за весь срок?
Нет, не фантазируйте.
-
ВIВ
-
-
- Повідомлень: 530
- З нами з: 03.02.21
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 бер, 2022 13:29
korzviktor20 написав: Goodman написав: ВIВ написав:
Штуцер тоже можно снести, в минус какрта не уйдет.
а если есть неразривной депозит и придут %% по своку виплати, 15 грн откусит?
допустимо потерять 15 грн , чем всю тисячу .
Вот такая работа банка.когда починят неизвестно.
все отлично работает
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 362
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 бер, 2022 13:40
Доброго коллеги, а сколько серы по времени здесь день в день или на следующий или ещё хуже.
-
БОБЁР
-
-
- Повідомлень: 149
- З нами з: 31.01.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 бер, 2022 13:45
БОБЁР написав:
Доброго коллеги, а сколько серы по времени здесь день в день или на следующий или ещё хуже.
Обычно день в день, но только если не будет проблем с СМС подтверждением.
-
vpchelko
-
-
- Повідомлень: 538
- З нами з: 05.07.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|881
|67772
|
Сер 23 бер, 2022 13:39
ol_zy
|
|17
|1478
|
Сер 23 бер, 2022 12:20
kotac
|
|1964
|465868
|
Сер 23 бер, 2022 11:40
ol_zy
|