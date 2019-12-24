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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 100101102103

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 13:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

Так уже отправил в 10 утра
БОБЁР
 
Повідомлень: 149
З нами з: 31.01.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 27 раз.
 
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  #<1 ... 100101102103
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