|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 бер, 2022 13:53
Так уже отправил в 10 утра
-
БОБЁР
-
-
- Повідомлень: 149
- З нами з: 31.01.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|127
|31238
|
|
|1983
|477779
|
|
|350
|239730
|
Сер 23 бер, 2022 20:43
ВIВ
|