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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 100101102103

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 13:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

Так уже отправил в 10 утра
БОБЁР
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 06:47

  Митяйка написав:
  ВIВ написав:Как говорится, безумие и отвала :)
Та то Вы имели в виду "отвага"? А почему безумие ? На мой взгляд безумие это сейчас выдёргивать где только можно и под матрац (так как под грушу опасно нонче, фуганут то ни груши ни папиру)не влезет ,а будут мешки нала в углу стоять. Я например открыл онлайн под 14% .Снёс всё с кокошек (кроме обязательного 1 штуцера) и в аккурат под фонд. Так сказать подставил плечо на 2 года .А там будем посмотреть.

Вчора фугануло в Києві,на Нивках,новий жк,ще не виплачено але вже нема де жити . папір туалетний хіба що залишився.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 13:07

по деревне тяжелыми е бенят так шо из "под груши выскакивает"-почти Харьков
хуторянка
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