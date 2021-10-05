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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 бер, 2022 13:53
Так уже отправил в 10 утра
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БОБЁР
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Додано: Чет 24 бер, 2022 13:07
по деревне тяжелыми е бенят так шо из "под груши выскакивает"-почти Харьков
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хуторянка
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