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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 бер, 2022 13:53
Re: Форвард Банк Forward Bank
Так уже отправил в 10 утра
Додано: Чет 24 бер, 2022 06:47
Вчора фугануло в Києві,на Нивках,новий жк,ще не виплачено але вже нема де жити . папір туалетний хіба що залишився.
Додано: Чет 24 бер, 2022 13:07
по деревне тяжелыми е бенят так шо из "под груши выскакивает"-почти Харьков
Додано: Чет 24 бер, 2022 17:41
Поскольку Форвард, как и Альфа, является банком частной формы собственности, без участия государственного капитала, то если акционер Форварда будет заинтересован в дальнейшей работе банка, и его не будут "шатать" извне, то должен устоять.
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