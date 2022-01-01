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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 100101102103

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 13:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

Так уже отправил в 10 утра
БОБЁР
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 06:47

  Митяйка написав:
  ВIВ написав:Как говорится, безумие и отвала :)
Та то Вы имели в виду "отвага"? А почему безумие ? На мой взгляд безумие это сейчас выдёргивать где только можно и под матрац (так как под грушу опасно нонче, фуганут то ни груши ни папиру)не влезет ,а будут мешки нала в углу стоять. Я например открыл онлайн под 14% .Снёс всё с кокошек (кроме обязательного 1 штуцера) и в аккурат под фонд. Так сказать подставил плечо на 2 года .А там будем посмотреть.

Вчора фугануло в Києві,на Нивках,новий жк,ще не виплачено але вже нема де жити . папір туалетний хіба що залишився.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 13:07

по деревне тяжелыми е бенят так шо из "под груши выскакивает"-почти Харьков
хуторянка
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 17:41

Но закрывать Альфа-Банк, как другие российские банки в Украине, НБУ не планирует.

https://minfin.com.ua/2022/03/24/82580944/

Поскольку Форвард, как и Альфа, является банком частной формы собственности, без участия государственного капитала, то если акционер Форварда будет заинтересован в дальнейшей работе банка, и его не будут "шатать" извне, то должен устоять.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 20:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

Посмотрела оформление депозита онлайн в мобильнике, а не на сайте. Там почти все понятно, только нельзя снять галочку автопролонгации. И появляется она не сразу, а только когда остается подать заявку, в перечислении. Или я что-то проглядела?
Подскажите, пожалуйста.
У меня лежит на депозитке 15 тысяч, думаю, 14 % лучше, чем 12.
Но еще думаю ).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 20:19

Hella
Пролонгация снимется в уже открытом депо. Там есть "ползунок"
Vatsyk
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 20:35

  Vatsyk написав:Hella
Пролонгация снимется в уже открытом депо. Там есть "ползунок"


Спасибо!
Hella
 
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  #<1 ... 100101102103
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