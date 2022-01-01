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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 101102103104

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:24

  greenozon написав:
  korzviktor20 написав:Кто может вотэтовот перевести на норм язык? https://www.forward-bank.com/press-cent ... -platezhu/

Вуйко щось попутав...
.Это фин.форум.тут обсуждают банки, конкретно банк Форвард.А когда банка на своем сайте выдает информацию, которую далеко не все даже специалисты могут понять, это наводит на размышления...


запроданець?
чи в гуглі забанили вже
:twisted:
korzviktor20
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Повідомлень: 86
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