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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:24
greenozon написав:
Вуйко щось попутав...
.Это фин.форум.тут обсуждают банки, конкретно банк Форвард.А когда банка на своем сайте выдает информацию, которую далеко не все даже специалисты могут понять, это наводит на размышления...
запроданець?
чи в гуглі забанили вже
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